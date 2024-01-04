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Польща не виключає, що порушення повітряного простору ракетою РФ було провокацією

Варшава, Четвер 04 січня 2024 09:04
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Польща не виключає, що порушення повітряного простору ракетою РФ було провокацією Фото: Польща не виключає, що інцидент з ракетою РФ був провокацією (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польще не виключає, що Росія могла вчинити провокацію з ракетою, яка порушила повітряний простір Польщі. Це сталося під час масового обстрілу України 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Бюро національної безпеки Польщі Яцека Севера, якого цитує Reuters.

"Я не можу цього виключити. (Наші) союзники також не виключають цього", - сказав він, відповідаючи на питання, чи був інцидент з ракетою провокацією чи нещасним випадком.

На думку Севера, важко припустити, що 40-кілометровий прорив від кордону був випадковим, тип траєкторії дуже суттєво порушує повітряний простір Польщі.

Чиновник також припустив, що зміна уряду у Польщі теж могла бути однієї з причин провокації. За його словами, ймовірно, Кремль хотів перевірити, якою буде реакції польської влади.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що під час масованого обстрілу РФ території України 29 грудня повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт. Пізніше з'ясувалося, що то була російська ракета.

У зв'язку з інцидентом польський президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими.

За словами командувача польських оперативних збройних сил генерал-майора Мацея Кліша, ракета знаходилася в повітряному просторі країни близько 3 хвилин. На її пошуки було відправлено близько 500 польських військових, але слідів ракети так і не було виявлено.

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