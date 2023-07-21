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Польша вызовет российского посла на ковер после скандальных заявлений Путина

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министерство иностранных дел Польши вызовет посла России Сергея Андреева после того, как российский диктатор Владимир Путин отличился очередными скандальными заявлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польша Матеуша Моравецкого в Twitter.

"Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД", - отметил глава польского правительства.

Что сказал Путин

Напомним, сегодня российский диктатор заявил, что Польша "должна поблагодарить СССР за восстановление независимости", поскольку диктатор Сталин "отдал ей в подарок" западные земли.

Также глава Кремля намекнул, что Польша якобы хочет напасть на Беларусь и накапливает силы на границе.

Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин уже отреагировал на такие вбросы Путина. По его словам, "жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторил ложь о Польше".

Жарин отметил, что диктатор попытался использовать исторический ревизионизм для распространении лжи о Польше.

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