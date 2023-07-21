"Жалкая зануда из Кремля". В Польше отреагировали на пропаганду Путина

Отвечая на очередные "исторические" претензии российского диктатора Владимира Путина к соседним странам в Польше заявили, что "жалкий зануда из Кремля" снова врет.

Об этом заявил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины", - написал Жарин.

По его словам, Путин "вновь использует исторический ревизионизм для распространения ложных обвинений против Польши". В частности, среди озвученных диктатором фейков было упоминание о планах Польши якобы "напасть на Беларусь".

Жарин подчеркнул, что после "Пригожинского мятежа" имидж Путина очень ослаб и он теперь выглядит "не таким сильным и жестким, как утверждала его пропаганда".

"Для многих россиян, особенно военных, Путин стал трусом", - заявил Жарин.

Он также отметил, что чем слабее становится образ Путина, чем больше он вызывает недоверия у россиян, особенно у силовиков, а потому пропагандистские атаки с его участием будут более жесткими.

Польские власти понимают, что "информационная война, которую использует Россия, опасна, и ее нельзя недооценивать", однако "действия кремлевской индустрии лжи часто также является способом скрыть слабости" России.

Жарин также отметил, что в своем выступлении перед членами Совета безопасности России Путин повторил большую часть заезженной и известной лжи о Польше, но также использовал угрозы и предложил Польше быть благодарной России.

Заявления Путина

Напомним, сегодня российский диктатор провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Глава Кремля вспомнил об украинском контрнаступлении и не удержался от очередных угроз.

Глава Кремля заявил о создании польско-литовско-украинского соединения. Он увидел в этом "угрозу оккупации Западной Украины".

Путин заявил, что Польша "должна поблагодарить СССР за восстановление независимости", потому что якобы благодаря диктатору Сталину она получила в подарок западные земли.

Недавно РФ заявила, что закроет консульское агентство Польши в Смоленске из-за "недружественных действий". Польская сторона пообещала ответить тем же.

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