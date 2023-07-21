Вспомнил контрнаступление, Польшу и Сталина. Путин выдал очередную порцию абсурда

Российский диктатор Владимир Путин сегодня провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Глава Кремля вспомнил об украинском контрнаступлении и не удержался от очередных угроз.

Путин во время заседания утверждал, что результатов контрнаступления Украины якобы нет. При этом диктатор заверил россиян, что "западные кураторы разочарованы" этим.

Сталин и Польша

Кроме того, глава Кремля заявил о создании польско-литовско-украинского соединения. Он увидел в этом "угрозу оккупации Западной Украины".

"Хочу напомнить о том, чем закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она трагедией 1939 года, когда Польшу западные союзники бросили на растерзание немецкой военной машине и она фактически потеряла свою независимость и суверенитет, которые восстановила в огромной степени благодаря СССР", - сказал диктатор.

Путин заявил, что Польша "должна поблагодарить СССР за восстановление независимости", потому что якобы благодаря диктатору Сталину она получила в подарок западные земли.

Угрозы и Беларусь

Российский диктатор выдумал, что Польша под "натовским зонтиком" хочет сформировать коалицию и прямо вмешаться в конфликт, чтобы "потом оторвать себе более жирный кусок" Украины.

"Хорошо известно, что они мечтают и о белорусских землях", - сказал он.

Путин традиционно не удержался от угроз, заявив, что агрессия против Беларуси будет означать агрессию против России.

"На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. Скажу одно - это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях", - сказал диктатор.

Конфликт РФ и Польши

Напомним, Польша с самого начала полномасштабного вторжения РФ активно поддерживает Украину. Варшава предоставила нашей стране военную, финансирующую, гуманитарную помощь, активно поддерживает санкции ЕС против России. Также Польша поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО.

При этом польские власти активно критикуют и осуждают Россию за преступное вторжение и агрессию против Украины.

Недавно РФ заявила, что закроет консульское агентство Польши в Смоленске из-за "недружественных действий". Польская сторона пообещала ответить тем же.

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