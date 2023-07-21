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Польща викличе російського посла на килим після скандальних заяв Путіна

Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ Польщі викличе посла Росії Сергія Андрєєва після того, як російський диктатор Володимир Путін відзначився черговими скандальними заявами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польща Матеуша Моравецького у Twitter.

"Сталін був військовим злочинцем, винним у загибелі сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано в МЗС", - зазначив глава польського уряду.

Що сказав Путін

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор заявив, що Польща "має подякувати СРСР за відновлення незалежності", оскільки диктатор Сталін "віддав їй у подарунок" західні землі.

Також глава Кремля натякнув, що Польща нібито хоче напасти на Білорусь та накопичує сили на кордоні.

Уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін уже відреагував на такі вкиди Путіна. За його словами, "жалюгідний зануда з Кремля вкотре повторив брехню про Польщу".

Жарін зазначив, що диктатор спробував використати історичний ревізіонізм для поширення брехні про Польщу.

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