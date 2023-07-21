Польша вызовет российского посла на ковер после скандальных заявлений Путина

Министерство иностранных дел Польши вызовет посла России Сергея Андреева после того, как российский диктатор Владимир Путин отличился очередными скандальными заявлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польша Матеуша Моравецкого в Twitter .

"Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД", - отметил глава польского правительства.

Что сказал Путин

Напомним, сегодня российский диктатор заявил, что Польша "должна поблагодарить СССР за восстановление независимости", поскольку диктатор Сталин "отдал ей в подарок" западные земли.

Также глава Кремля намекнул, что Польша якобы хочет напасть на Беларусь и накапливает силы на границе.

Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин уже отреагировал на такие вбросы Путина. По его словам, "жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторил ложь о Польше".

Жарин отметил, что диктатор попытался использовать исторический ревизионизм для распространении лжи о Польше.