Польща викличе російського посла на килим після скандальних заяв Путіна
Міністерство закордонних справ Польщі викличе посла Росії Сергія Андрєєва після того, як російський диктатор Володимир Путін відзначився черговими скандальними заявами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польща Матеуша Моравецького у Twitter.
"Сталін був військовим злочинцем, винним у загибелі сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано в МЗС", - зазначив глава польського уряду.
Що сказав Путін
Нагадаємо, сьогодні російський диктатор заявив, що Польща "має подякувати СРСР за відновлення незалежності", оскільки диктатор Сталін "віддав їй у подарунок" західні землі.
Також глава Кремля натякнув, що Польща нібито хоче напасти на Білорусь та накопичує сили на кордоні.
Уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін уже відреагував на такі вкиди Путіна. За його словами, "жалюгідний зануда з Кремля вкотре повторив брехню про Польщу".
Жарін зазначив, що диктатор спробував використати історичний ревізіонізм для поширення брехні про Польщу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.