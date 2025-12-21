В очередях на границе с Польшей - сотни авто: какие КПП наиболее загружены перед Рождеством

В праздничный период все пункты пропуска Львовщины работают с повышенной нагрузкой. На большинстве направлений зафиксированы очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Factbook 7 пограничного Карпатского пограничного отряда.

Наиболее напряженная ситуация сохраняется в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини".

За минувшие сутки государственную границу в пределах области пересекли почти 67 тысяч человек. При этом количество тех, кто въехал в Украину, превышает количество выездов более чем на 3,5 тысячи человек.

Чтобы сократить время ожидания, пограничники советуют планировать пересечение границы в утренние или поздние вечерние часы, когда пассажиропоток ниже.

Отдельно отмечается, что для автобусных перевозок действует электронная система еЧерга, где перевозчики самостоятельно бронируют время пересечения границы.

В то же время в "Шегинях" и "Краковце" система слотирования пока не работает, из-за чего автобусы оформляются без фиксированного времени и создают дополнительную нагрузку.

Пассажирам советуют заранее уточнять маршрут и по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Для ускорения процедур увеличено количество пограничных нарядов, открыты дополнительные автоматизированные рабочие места и усилена координация с польской стороной.

Очереди по состоянию на 11:00 21 декабря

Выезд из Украины:

Краковец - 160 авто, 22 автобуса

- 160 авто, 22 автобуса Рава-Русская - 110 авто

- 110 авто Шегини - 90 авто, 19 автобусов

- 90 авто, 19 автобусов Смильница - 80 авто

- 80 авто Грушев - 80 авто

- 80 авто Угринов - 75 авто

- 75 авто Нижанковичи - 55 авто

Въезд в Украину:

Краковец - 500 авто

- 500 авто Шегини - 200 авто

- 200 авто Рава-Русская - 120 авто

- 120 авто Угринов - 80 авто

80 авто Нижанковичи - 70 авто

- 70 авто Грушев - 30 авто

- 30 авто Смильница - без задержек

Львовщина остается одним из самых загруженных приграничных регионов, особенно на направлении в Польшу.

Пограничники призывают следить за оперативными сводками и планировать поездки с учетом очередей, поскольку интенсивность движения может меняться в течение дня.