Министры Польши и Венгрии поспорили из-за Украины

Решение польского суда об отказе в экстрадиции украинца, подозреваемого Германией в подрыве газопроводов "Северный поток", вызвало острые споры между главами внешнеполитических ведомств Венгрии и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Сийярто в соцсети X, который ретвитнул публикацию премьера Польши.

Главы МИД Венгрии и Польши — Петер Сийярто и Радослав Сикорский — вступили в публичную полемику после решения Варшавы не выдавать Германии украинца, которого Берлин подозревает в диверсии на "Северных потоках".

Сийярто, комментируя ситуацию в соцсети X, ретвитнул сообщение польского премьера об освобождении подозреваемого и назвал это решение "скандальным". Он заявил, что действия Польши создают опасный прецедент в Европе:

"По словам Польши, если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете её взорвать. Этим они фактически дали разрешение на террористические атаки. Польша не только освободила, но и прославляет террориста — вот до чего дошло верховенство права в Европе".

В ответ Сикорский написал:

"Нет, Петер. Когда иностранный агрессор бомбит твою страну, ты можешь законно нанести ответный удар, саботируя возможности агрессора финансировать войну. Это называется самооборона".

Решение суда и аргументы защиты

17 октября окружной суд в Варшаве отказался экстрадировать Владимира Журавлева в Германию.

Суд также отменил временный арест, позволив подозреваемому оставаться на свободе во время дальнейших разбирательств.

По словам судьи, немецкая сторона предоставила недостаточно доказательств. Он подчеркнул, что документы, полученные из Германии, содержали лишь формальные данные и могли уместиться "на одной странице формата А4".

Что известно о подрыве «Северных потоков»

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырёх ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были разрушены взрывами на дне Балтийского моря. В момент происшествия они не функционировали, но оставались заполненными техническим газом.

Польша и Украина возложили ответственность за диверсию на Россию. Москва, в свою очередь, отрицала причастность, обвиняя в случившемся "англосаксов".

Украинская сторона не раз подчёркивала, что не имеет отношения к подрыву трубопроводов. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не участвовал в этих действиях. Президент Владимир Зеленский в июне 2023 года также заверил:

"Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал".