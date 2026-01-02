ua en ru
Польша отправит в Киев представителя на встречу советников "Коалиции решительных"

Польша, Пятница 02 января 2026 20:14
UA EN RU
Польша отправит в Киев представителя на встречу советников "Коалиции решительных" Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Стало известно, кто будет представлять Польшу на встрече советников по вопросам безопасности "Коалиции решительных" в Киеве 3 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Мацея Вевира, пишет польское издание Wiadomosci.

Польшу на встрече советников по вопросам безопасности "Коалиции решительных" в Киеве будет представлять заместитель министра иностранных дел Роберт Купецкий.

По словам спикера, Купецкий, который также является советником премьер-министра Дональда Туска по вопросам национальной безопасности, будет представлять позицию Польши во время обсуждений путей достижения мира в Украине. Мацей Вевир отметил, что польская сторона имеет четкую позицию и ее голос будет услышан.

Во время встречи в Киеве стороны планируют обсудить ключевые элементы мирного процесса, а также возможное содержание будущего мирного соглашения. Работа над конкретными документами продолжается, а переговоры будут проходить как на правительственном, так и на военном уровнях.

Отметим, что встреча советников по вопросам безопасности состоится за несколько дней до саммита лидеров "Коалиции решительных", который запланирован во Франции на 6 января. На нем страны-участницы должны согласовать свой вклад в гарантии безопасности для Украины.

Что известно о Коалиции стран-хозяек

Коалиция стран-хозяев - это международное объединение государств, созданное для координации поддержки Украины и наработки гарантий безопасности на фоне войны с Россией.

Она была создана в начале 2025 года по инициативе премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В состав коалиции входят 33 страны, преимущественно европейские, а также Австралия, Япония, Новая Зеландия и Турция. США, Венгрия, Словакия и некоторые балканские государства к объединению не присоединились.

Основной целью Коалиции стран-хозяев является обеспечение долгосрочной военной, финансовой и политической поддержки Украины, а также подготовка комплекса гарантий безопасности в рамках будущего мирного соглашения с Россией.

Напомним, в 2025 году Украина привлекла 45 млрд долларов международной военной помощи. При этом основные средства были направлены на вооружение, системы ПВО и развитие оборонного комплекса.

А в понедельник, 29 декабря, итальянское правительство во главе с премьером Джорджией Мелони приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

При этом уже в 2026 году Германия планирует предоставить Украине помощь на сумму 11,5 млрд евро, что предусмотрено государственным бюджетом. Эти средства будут направлены на закупку беспилотников, бронетехники и замену двух комплексов противовоздушной обороны Patriot.

