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Украина сможет импортировать больше электроэнергии из Европы

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Вторник 18 апреля 2023 18:27
Украина сможет импортировать больше электроэнергии из Европы Фото: Украина сможет импортировать больше электроэнергии из Европы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейское энергообъединение ENTSO-E увеличило допустимые объемы импорта электроэнергии в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Укрэнерго" и ENTSO-E увеличили технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Теперь из зоны Континентальной Европы в блок Украина/Молдова можно будет импортировать до 1050 МВт мощности, что на 200 МВт больше, чем было раньше", - сказано в сообщении компании.

В "Укрэнерго" добавляют, что в течение следующих недель операторы системы передачи Континентальной Европы ENTSO-E рассмотрят дальнейшее увеличение пропускной способности для импорта электроэнергии в Украину.

В компании отметили, что решение о поэтапном увеличении импорта электроэнергии приняли еще в июне прошлого года. Тогда пропускная способность составляла только 100 МВт.

Напомним, ранее стало известно, что с понедельника, 17 апреля, Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию.

Также мы писали, что на прошлой неделе Украина начала снова поставлять электроэнергию в Польшу и Молдову.

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Укрэнерго Электроэнергия
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