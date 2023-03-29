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Польша отказывается выполнять скандальные рекомендации МОК о россиянах, - премьер

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Варшава, Среда 29 марта 2023 16:05
Польша отказывается выполнять скандальные рекомендации МОК о россиянах, - премьер Фото: Матеуш Моравецкий, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша не будет придерживаться рекомендаций Международного олимпийского комитета о допуске россиян и белорусов к соревнованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Twitter.

"Решение МОК о восстановлении российских спортсменов в соревнованиях - это скандал и предательство истинного духа спорта. Я поручил министру Камилю Бортничуку (министру спорта и туризма Польши - ред.) довести до сведения руководства МОК наше твердое несогласие. Мы сделаем все возможное, чтобы спорт оставался свободным от российского влияния", - подчеркнул глава польского правительства.

Напомним, вчера, 28 марта, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить граждан России и Беларуси к соревнованиям.

Позже глава МВД Германии Нэнси Фезер назвала такое решение пощечиной украинским спортсменам.

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