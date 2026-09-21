РФ атаковала Запорожье: пострадал человек, повреждены четыре объекта
Россияне атаковали многоэтажный жилой дом и торговый центр в Запорожье. Последствия атаки уточняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова.
В результате вражеского удара пострадали многоэтажный жилой дом и торговый центр в Запорожье. Детали о масштабе разрушений и возможных пострадавших в настоящее время уточняются.
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Удар получили две многоэтажки, торговый центр и образовательное учреждение - всего повреждены четыре объекта. На местах возник пожар.
В результате атаки пострадал один человек.
Обновлено 3:20
Враг также атаковал корпус вуза в Запорожье. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
"Удары по учебным заведениям, где учится наша молодежь, являются очередным доказательством откровенного цинизма врага", - написал сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.
Напомним, только накануне, 17 сентября, РФ уже уничтожила один из крупнейших торговых центров Запорожья - удар по ТЦ "Амстор" оставил от здания сплошные развалины.
Ранее мы также рассказывали, что враг атаковал FPV-дроном пассажирский автобус в Космическом районе Запорожья.
Кроме того, РФ нанесла новый удар по "Запорожстали" - в результате атаки повреждены производственные объекты и инфраструктура предприятия.