ua ru
Ср, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща відмовляється виконувати скандальні рекомендації МОК щодо росіян, - прем'єр

Новость на русском →
Варшава, Середа 29 березня 2023 16:05
Польща відмовляється виконувати скандальні рекомендації МОК щодо росіян, - прем'єр Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща не дотримуватиметься рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян та білорусів до змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького у Twitter.

"Рішення МОК про відновлення російських спортсменів у змаганнях - це скандал і зрада справжнього духу спорту. Я доручив міністру Камілю Бортнічуку (міністру спорту та туризму Польщі - ред.) довести до відома керівництва МОК нашу тверду незгоду. Ми зробимо все можливе, щоб спорт залишався вільним від російського впливу", - наголосив глава польського уряду.

Нагадаємо, вчора, 28 березня, МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити громадян Росії та Білорусі до змагань.

Пізніше глава МВС Німеччини Ненсі Фезер назвала таке рішення ляпасом українським спортсменам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Польща Війна Росії проти України
NEWS
Вбивці танків. Головне про "уранові снаряди" для ЗСУ і чому у росіян істерика
Вбивці танків. Головне про "уранові снаряди" для ЗСУ і чому у росіян істерика
DAILY
Як росіяни намагаються оточити Авдіївку та чим вона важлива для армії Путіна
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни намагаються оточити Авдіївку та чим вона важлива для армії Путіна