ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МВД Германии раскритиковала призыв МОК допустить россиян к соревнованиям

Новина українською →
Берлин, Вторник 28 марта 2023 20:40
Глава МВД Германии раскритиковала призыв МОК допустить россиян к соревнованиям Фото: в Германии резко отреагировали на призыв МОК допустить граждан РФ и Беларуси к соревнованиям (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сейчас не существует каких-либо причин для того, чтобы снова допускать россиян и белорусов к спортивным соревнованиям, как хочет Международный олимпийский комитет.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv, об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

По ее словам, рекомендации Международного олимпийского комитета к международным федерациям вернуть россиян и белорусов на соревнования - это "пощечина украинским спортсменам" в связи с продолжающейся полномасштабной войной.

"Нет никаких оснований для возвращения России в мировой спорт", - подчеркнула Фезер.

При этом глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман подчеркнула, что этим решением МОК "издевается над более чем 220 погибшими украинскими тренерами и спортсменами".

Напомним, сегодня, 28 марта, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, которые не поддерживают войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем