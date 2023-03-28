Глава МВД Германии раскритиковала призыв МОК допустить россиян к соревнованиям
Сейчас не существует каких-либо причин для того, чтобы снова допускать россиян и белорусов к спортивным соревнованиям, как хочет Международный олимпийский комитет.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv, об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.
По ее словам, рекомендации Международного олимпийского комитета к международным федерациям вернуть россиян и белорусов на соревнования - это "пощечина украинским спортсменам" в связи с продолжающейся полномасштабной войной.
"Нет никаких оснований для возвращения России в мировой спорт", - подчеркнула Фезер.
При этом глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман подчеркнула, что этим решением МОК "издевается над более чем 220 погибшими украинскими тренерами и спортсменами".
Напомним, сегодня, 28 марта, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, которые не поддерживают войну.
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