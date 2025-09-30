В Польше задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Украинский гражданин был задержан в Польше из-за подозрения в причастности к взрыву на газопроводах "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Адвокат также отметил, пока неизвестно, принимал ли его клиент участие в этой диверсионной операции.

Защита утверждает, что никакой возможности выдвинуть обвинения кому-либо, кто участвовал в подрыве, нет. Такую позицию Папроцкий обосновал тем, что "Северный поток" принадлежит россиянам и прибыли от него идут на войну в Украине.

Адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий сообщил журналистам, что по мнению защиты оснований для экстрадиции украинца в немецкую систему правосудия нет.

Задержание Владимира Ж. произошло в городе Прушкув. Его перевели в районную прокуратуру в Варшаве. Процедуру экстрадиции ожидают вскоре.

Украинца задержали в связи с европейским ордером на арест, выданным немецким судом.

Обвинения в сторону украинца

Немецкие правоохранители называют Владимира Ж. инструктором по дайвингу. По данным следствия, в сентябре 2022 года он приплыл из немецкого Ростока в Балтийское море на яхте, затем погрузился под воду и разместил взрывчатку на подводном трубопроводе.

Ранее следователи утверждали, что после подрыва он остался с семьей в Польше, а когда летом 2024 года немцы обратились к полякам с просьбой задержать его, то мужчина выехал на автомобиле с дипломатическими номерами.

"Почему мы должны его задерживать? Для нас он герой", - ответили польские правоохранители немецким коллегам, когда те возмущенно начали требовать объяснений.

Подрыв "Северных потоков": что известно

Подрыв двух российских газопроводов - "Северный поток" и "Северный поток-2" - произошел 26 сентября 2022 года, через несколько месяцев после начала российского вторжения в Украину.

Из-за взрывов были повреждены участки обоих газопроводов, полностью выведя их из строя. Ряд стран начал расследование, однако следствие не смогло точно выявить виновных, хотя рассматриваются версии причастности Украины, России, США и даже Китая.

В Италии в 2025 году схватили гражданина Украины - 49-летнего Сергея Кузнецова, бывшего военнослужащего сил специального назначения.

Германия подозревает его в организации взрывов на газопроводах. Сам Кузнецов и его защита отвергают обвинения из Берлина.