ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Польша заключила сделку на 3,8 млрд долларов для модернизации F-16

Четверг 14 августа 2025 06:15
UA EN RU
Польша заключила сделку на 3,8 млрд долларов для модернизации F-16 Фото: согласно сделке, модернизацию пройдут 48 самолетов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Польша подписала с США контракт на 3,8 млрд долларов, чтобы модернизировать текущий парк истребителей F-16. Это нужно для более эффективного сдерживания потенциальной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, нынешний парк из 48 боевых самолетов производства США пройдет серьезную модернизацию для повышения их оперативной совместимости с НАТО.

"Мы делаем шаг вперед. В ближайшие десятилетия мы будем тратить все больше и больше", - заявил министр.

Как стало известно, сделка с США была подписана в среду, 13 августа.

Польша готовится к защите

Bloomberg отметило, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Польша начала программу перевооружения. Такой подход сделал ее одной из самых крупнейших оборонных спонсоров НАТО, поскольку страна тратит на программу почти 5% от ВВП.

Кроме того, в последние годы страна совершила значительные закупки военной техники у США и Южной Кореи.

Например, в 2020 году Польша заказала у Lockheed Martin 32 истребителя F-35 по контракту на 4,6 млрд долларов, чтобы заменить устаревшую советскую технику. Поставки малозаметных истребителей начнутся в 2026 году и завершатся через четыре года.

Также Польша планирует закупить подводные лодки и уже заказала строительство трех фрегатов для лучший защиты своих морских интересов.

Напомним, что в марте Польша объявила о создании Фонда обороны и безопасности, а также намерении разработать инвестиционный план для него. Как сообщалось, в фонд будет выделено 7,7 млрд долларов.

"Официально: Польша первая в Европе основала Фонд обороны и безопасности в KPO. Мы инвестируем миллиарды в укрытие, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оружейных компаний", - говорилось в заявлении министра финансов и региональной политики Польши Катажины Пелчинской-Наленч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Польша F-16 Война в Украине
Новости
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия