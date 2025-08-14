Польша заключила сделку на 3,8 млрд долларов для модернизации F-16

Польша подписала с США контракт на 3,8 млрд долларов, чтобы модернизировать текущий парк истребителей F-16. Это нужно для более эффективного сдерживания потенциальной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как стало известно, сделка с США была подписана в среду, 13 августа.

"Мы делаем шаг вперед. В ближайшие десятилетия мы будем тратить все больше и больше", - заявил министр.

По словам главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, нынешний парк из 48 боевых самолетов производства США пройдет серьезную модернизацию для повышения их оперативной совместимости с НАТО.

Польша готовится к защите

Bloomberg отметило, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Польша начала программу перевооружения. Такой подход сделал ее одной из самых крупнейших оборонных спонсоров НАТО, поскольку страна тратит на программу почти 5% от ВВП.

Кроме того, в последние годы страна совершила значительные закупки военной техники у США и Южной Кореи.

Например, в 2020 году Польша заказала у Lockheed Martin 32 истребителя F-35 по контракту на 4,6 млрд долларов, чтобы заменить устаревшую советскую технику. Поставки малозаметных истребителей начнутся в 2026 году и завершатся через четыре года.

Также Польша планирует закупить подводные лодки и уже заказала строительство трех фрегатов для лучший защиты своих морских интересов.

Напомним, что в марте Польша объявила о создании Фонда обороны и безопасности, а также намерении разработать инвестиционный план для него. Как сообщалось, в фонд будет выделено 7,7 млрд долларов.

"Официально: Польша первая в Европе основала Фонд обороны и безопасности в KPO. Мы инвестируем миллиарды в укрытие, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оружейных компаний", - говорилось в заявлении министра финансов и региональной политики Польши Катажины Пелчинской-Наленч.