Польща уклала угоду на 3,8 млрд доларів для модернізації F-16

Польща підписала зі США контракт на 3,8 млрд доларів, щоб модернізувати поточний парк винищувачів F-16. Це потрібно для більш ефективного стримування потенційної агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як стало відомо, угоду зі США було підписано в середу, 13 серпня.

"Ми робимо крок уперед. У найближчі десятиліття ми витрачатимемо все більше і більше", - заявив міністр.

За словами глави Міноборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша, нинішній парк із 48 бойових літаків виробництва США пройде серйозну модернізацію для підвищення їхньої оперативної сумісності з НАТО.

Польща готується до захисту

Bloomberg зазначило, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Польща розпочала програму переозброєння. Такий підхід зробив її однією з найбільших оборонних спонсорів НАТО, оскільки країна витрачає на програму майже 5% від ВВП.

Крім того, останніми роками країна здійснила значні закупівлі військової техніки у США та Південної Кореї.

Наприклад, 2020 року Польща замовила у Lockheed Martin 32 винищувачі F-35 за контрактом на 4,6 млрд доларів, щоб замінити застарілу радянську техніку. Поставки малопомітних винищувачів почнуться 2026 року і завершаться через чотири роки.

Також Польща планує закупити підводні човни і вже замовила будівництво трьох фрегатів для кращого захисту своїх морських інтересів.

Нагадаємо, що в березні Польща оголосила про створення Фонду оборони і безпеки, а також намір розробити інвестиційний план для нього. Як повідомлялося, у фонд буде виділено 7,7 млрд доларів.

"Офіційно: Польща перша в Європі заснувала Фонд оборони і безпеки в KPO. Ми інвестуємо мільярди в укриття, інфраструктуру подвійного призначення та розвиток польських збройових компаній", - йшлося в заяві міністра фінансів і регіональної політики Польщі Катажини Пєлчинської-Наленч.