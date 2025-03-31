Польша и США подпишут контракт на 2 млрд долларов для поддержки Patriot, - Bloomberg

"Противовоздушная оборона является самой большой инвестицией в польскую армию, которая требует наибольших средств. Это защита польского неба, это в пределах польского воздушного пространства - поэтому для нас это абсолютный приоритет, и очень хорошо, что в этой сфере существует польско-американское сотрудничество", - заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

А вот премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Евросоюз создать щит противовоздушной обороны для того, чтобы укрепить способность блока сдерживать агрессию.

Отмечается, что предоставление технической поддержки и обучение является последним шагом, чтобы батареи Patriot стали полностью действенными в Польше.

Ранее мы писали о том, что Польша подписала контракт на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав систем ПВО Patriot, стоимостью 1,23 млрд долларов.

Впоследствии стало известно, что Германия планирует передислоцировать системы противовоздушной обороны Patriot в Польшу в начале 2025 года. Установки будут развернуты на срок до шести месяцев для защиты ключевого логистического узла, обеспечивающего доставку материалов в Украину.

Также президент Польши Анджей Дуда выразил готовность разместить ядерное оружие НАТО на территории страны.