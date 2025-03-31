Польща та США підпишуть контракт на 2 млрд доларів для підтримки Patriot, - Bloomberg

"Протиповітряна оборона є найбільшою інвестицією в польську армію, яка потребує найбільших коштів. Це захист польського неба, це в межах польського повітряного простору - тому для нас це абсолютний пріоритет, і дуже добре, що в цій сфері існує польсько-американська співпраця", - заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

А ось прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Євросоюз створити щит протиповітряної оборони для того, щоб зміцнити здатність блоку стримувати агресію.

Зазначається, що надання технічної підтримки та навчання є останнім кроком, щоб батареї Patriot стали повністю дієвими у Польщі.

Раніше ми писали про те, що Польща підписала контракт на виробництво 48 пускових установок M903, що входять до складу систем ППО Patriot, вартістю 1,23 млрд доларів.

Згодом стало відомо, що Німеччина планує передислокувати системи протиповітряної оборони Patriot до Польщі на початку 2025 року. Установки будуть розгорнуті на термін до шести місяців для захисту ключового логістичного вузла, що забезпечує доставку матеріалів в Україну.

Також президент Польщі Анджей Дуда висловив готовність розмістити ядерну зброю НАТО на території країни.