ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша и Румыния сегодня могут подписать декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Новина українською →
Вильнюс, Литва, Среда 12 июля 2023 11:47
Польша и Румыния сегодня могут подписать декларацию о гарантиях безопасности для Украины Фото: в Вильнюсе проходит саммит НАТО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша и Румыния сегодня, 12 июля, вероятно, подпишут декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Это произойдет в рамках проходящего в Вильнюсе саммита НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как известно, страны G7 сегодня встретятся на полях саммита НАТО в Вильнюсе с целью согласования принципов гарантий безопасности для Украины. В состав "Большой семерки" входят США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания, а также Европейский Союз.

По словам чиновников, Польша и Румыния, возможно, также подпишут сегодня декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится два дня. Во время него союзники поддержали вступление Украины в Альянс без выполнения плана действий по членству.

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, теперь путь Украины в НАТО будет состоять из одного шага, а не двух.

Также страны НАТО пообещали пригласить нашу страну в НАТО, если она выполнит ряд условий.

Все подробности второго дня саммита НАТО онлайн - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Польша Румыния Гарантии безопасности
NEWS
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО