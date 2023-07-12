Польша и Румыния сегодня могут подписать декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Польша и Румыния сегодня, 12 июля, вероятно, подпишут декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Это произойдет в рамках проходящего в Вильнюсе саммита НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как известно, страны G7 сегодня встретятся на полях саммита НАТО в Вильнюсе с целью согласования принципов гарантий безопасности для Украины. В состав "Большой семерки" входят США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания, а также Европейский Союз.

По словам чиновников, Польша и Румыния, возможно, также подпишут сегодня декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится два дня. Во время него союзники поддержали вступление Украины в Альянс без выполнения плана действий по членству.

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, теперь путь Украины в НАТО будет состоять из одного шага, а не двух.

Также страны НАТО пообещали пригласить нашу страну в НАТО, если она выполнит ряд условий.

Все подробности второго дня саммита НАТО онлайн - читайте в материале РБК-Украина.