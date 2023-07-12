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Польща та Румунія можуть сьогодні підписати декларацію про гарантії безпеки для України

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Вільнюс, Литва, Середа 12 липня 2023 11:47
Польща та Румунія можуть сьогодні підписати декларацію про гарантії безпеки для України Фото: у Вільнюсі проходить саміт НАТО (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща та Румунія сьогодні, 12 липня, ймовірно підпишуть декларацію про гарантії безпеки для України. Це станеться у рамках саміту НАТО, який проходить у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відомо, країни G7 сьогодні зустрінуться на полях саміту НАТО у Вільнюсі, щоб погодити принципи гарантій безпеки для України. До складу "Великої сімки" входять США, Німеччина, Японія, Франція, Канада, Італія та Великобританія, а також Європейський Союз.

За словами чиновників, Польща та Румунія, ймовірно, також підпишуть сьогодні декларацію про гарантії безпеки для України.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме два дні. Під час нього союзники підтримали вступ України до Альянсу без виконання плану дій щодо членства.

Як зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг, тепер шлях України до НАТО складатиметься з одного кроку, а не двох.

Також країни Альянсу пообіцяли запросити нашу країну до НАТО, якщо вона виконає низку умов.

Усі подробиці другого дня саміту НАТО онлайн - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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