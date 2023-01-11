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Польша и Литва будут лоббировать гарантии НАТО для Украины, - Дуда

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Среда 11 января 2023 22:05
Польша и Литва будут лоббировать гарантии НАТО для Украины, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительства Польши и Литвы будут лоббировать гарантии безопасности НАТО для Украины.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение канцелярии польского главы государства в Twitter.

"Встреча во Львове была очень важной - мы говорили с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой о поддержке Украины и безопасности Европы, о том, что мы будем лоббировать, чтобы НАТО дало Украине гарантии безопасности", - заявил он.

Напомним, сегодня Зеленский встретился во Львове с лидерами Польши и Литвы, они подписали совместную декларацию.

Кроме того, во Львове Зеленский провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.

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Анджей Дуда Литва Польша НАТО Война России против Украины
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