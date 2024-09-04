Польша и Литва готовы обучать украинских военных на общей платформе, - Науседа

Науседа во время совместной пресс-конференции с президентом Польши сообщил, что они готовы использовать базу расположенной в Польше Литовско-Польско-Украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) для подготовки украинских военных.

"Мы готовы использовать наши общие платформы. Мы имеем в Польше базу Литовско-Польско-Украинской бригады. Мы готовы к обучению украинских военных на базе этой бригады", - сказал он.

Более того, литовский президент добавил, что они с польским коллегой посетят бригаду уже завтра, 5 сентября.