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Польща та Литва готові навчати українських військових на спільній платформі, - Науседа

Фото: президент Литви Гітанас Науседа з президентом Польщі Анджеєм Дудою (flickr com President Of Ukraine)
Автор: Каріна Левицька

Вільнюс і Варшава готові навчати військових української армії. Навчання можуть пройти на спільній платформі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пресконференції президента Польщі Анджея Дуди з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Науседа під час спільної пресконференції з президентом Польщі повідомив, що вони готові використовувати базу розташованої в Польщі Литовсько-Польсько-Української бригади (ЛитПолУкрбриг) для підготовки українських військових.

"Ми готові використовувати наші спільні платформи. Ми маємо в Польщі базу Литовсько-Польсько-Української бригади. Ми готові до навчання українських військових на базі цієї бригади", - сказав він.

Ба більше литовський президент додав, що вони з польським колегою відвідають бригаду вже завтра, 5 вересня.

 

Нагадаємо, що, ЛитПолУкрбриг зі штабом в Любліні була створена у 2014 році на базі військових підрозділів України, Польщі й Литви. У 2016 році вона пройшла сертифікацію і набула повної операційної спроможності. Вже наступного року ЛитПолУкрбриг завершила підготовку по стандартах НАТО.

Водночас варто зазначити, що 8 липня Україна та Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Згідно з нею Польща пообіцяла розширити свою допомогу Україні, використовуючи логістичний центр POLLOGHUB та співпрацюючи з ЛитПолУкрбригом для підтримки українських Збройних сил.

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ЛитваПольщаАнджей ДудаВійна Росії проти УкраїниГітанас Науседа