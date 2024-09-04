Польща та Литва готові навчати українських військових на спільній платформі, - Науседа

Науседа під час спільної пресконференції з президентом Польщі повідомив, що вони готові використовувати базу розташованої в Польщі Литовсько-Польсько-Української бригади (ЛитПолУкрбриг) для підготовки українських військових.

"Ми готові використовувати наші спільні платформи. Ми маємо в Польщі базу Литовсько-Польсько-Української бригади. Ми готові до навчання українських військових на базі цієї бригади", - сказав він.

Ба більше литовський президент додав, що вони з польським колегою відвідають бригаду вже завтра, 5 вересня.