Польша и Литва готовы обучать украинских военных на общей платформе, - Науседа
Вильнюс и Варшава готовы обучать военных украинской армии. Обучение может пройти на общей платформе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции президента Польши Анджея Дуды с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Науседа во время совместной пресс-конференции с президентом Польши сообщил, что они готовы использовать базу расположенной в Польше Литовско-Польско-Украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) для подготовки украинских военных.
"Мы готовы использовать наши общие платформы. Мы имеем в Польше базу Литовско-Польско-Украинской бригады. Мы готовы к обучению украинских военных на базе этой бригады", - сказал он.
Более того, литовский президент добавил, что они с польским коллегой посетят бригаду уже завтра, 5 сентября.
Напомним, что ЛитПолУкрбриг со штабом в Люблине была создана в 2014 году на базе военных подразделений Украины, Польши и Литвы. В 2016 году она прошла сертификацию и приобрела полную операционную способность. Уже в следующем году ЛитполУкрбриг завершила подготовку по стандартам НАТО.
В то же время следует отметить, что 8 июля Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
Польша пообещала расширить свою помощь Украине, используя логистический центр POLLOGHUB и сотрудничая с ЛитПолУкрбригом для поддержки украинских Вооруженных сил.
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