Литва предлагает ЕС санкции против "Росатома" с исключением для Венгрии, - Reuters

Сегодня, 4 апреля, Литва предложила ЕС ввести санкции против атомной энергетики России, включая исключения для Венгрии и двухлетний период для постепенной отмены существующих контрактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Предлагается ввести индивидуальные ограничительные меры для "Росатома", - говорится в заявлении.

Литва добавила, что целесообразно было бы ввести отступление, на основании которого сделки, контракты или другие соглашения, заключенные с "Росатомом", могут выполняться еще в течение двух лет, что позволит государствам-членам Европейского Союза завершить выполнение этих контрактов или других соглашений.

Напомним, ранее Европейский союз из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину уже наложил на Россию 10 пакетов санкций, но это не повлияло непосредственно на торговлю с российской атомной энергетикой на сотни миллионов евро.

Литовское предложение имело целью решить эту проблему, предложив ограничение торговли с Россией таким образом, чтобы не навредить странам ЕС.

Санкции, предложенные Литвой, запретят новые инвестиции в российский сектор гражданской ядерной энергетики, помешают заключению новых соглашений о сотрудничестве с "Росатомом" и прекратят импорт обогащенного урана из России с исключением для Франции и других стран, до сих пор имеющих там действующие контракты.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис говорил об этом более широко, когда прибыл на переговоры со своими коллегами из ЕС 20 марта. Он сказал, что план является "луковым подходом".

"Это означает, что у него есть много слоев по выбору. Мы можем очистить все те, о которых не можем... согласиться... Но все же есть вещи, на которые мы можем наложить санкции, когда дело доходит до членов правления, это могут быть новые контракты, это может быть многое, учитывая те страны, которые имеют существующие контракты и существующие проекты, которые нужно защитить", - подчеркнул министр.

Ранее мы сообщали, что Венгрия планирует блокировать санкции ЕС в отношении "Росатома" и хочет расширять сотрудничество с РФ.

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