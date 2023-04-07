ЕС может сделать исключение для стран, в случае введения санкций против "Росатома", - Кулеба

Страны Европейского союза готовятся к активной работе над новым пакетом санкций против РФ. Не исключено, что в пакет могут войти ограничения против "Росатома".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Министр считает, что для нескольких стран Брюссель может ввести исключения из-за ядерной зависимости от РФ.

"Сейчас будет активно вестись работа над 11 пакетом санкций ЕС. Мы уже ставим вопрос о так называемых ядерных санкциях. Но здесь ситуация очень простая. Есть пара стран, которые критически зависят от ядерных технологий "Росатома", поэтому они любой ценой блокируют эти санкции. Поэтому, когда эти санкции будут приняты, то могу предположить, что будут исключения для этих стран", - заявил он.

Напомним, Литва предлагает ЕС санкции против "Росатома" с исключением для Венгрии.

При этом отмечается, что Венгрия, Франция и Болгария блокируют санкции ЕС против российской атомной энергетики, включая компанию "Росатом".

В то же время Венгрия планирует блокировать санкции ЕС в отношении "Росатома" и хочет расширять сотрудничество с РФ.

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