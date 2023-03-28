Венгрия хочет расширять сотрудничество с РФ и будет блокировать санкции в отношении "Росатома"
Венгрия хочет вместе с РФ заниматься строительством новых блоков на собственной АЭС "Пакш" и в дальнейшем будет блокировать введение всех возможных санкций ЕС в отношении российской ядерной энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
"Сегодня провел получасовой телефонный разговор с вице-премьер-министром России Александром Новаком с целью рассмотрения актуальных вопросов венгерско-российского энергетического сотрудничества", - говорится в заявлении.
Отмечается, что договорились о строительстве новых блоков АЭС "Пакш", а подготовительные работы уже продолжаются.
По словам Сийярто, правительство Венгрии будет и дальше препятствовать всевозможным санкциям в отношении ядерной энергетики РФ.
Напомним, что Венгрия, Франция и Болгария блокируют санкции ЕС против российской атомной энергетики, включая компанию "Росатом".
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что они намерены добиваться включения "Росатома" в новый пакет санкций ЕС против РФ.
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