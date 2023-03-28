Венгрия хочет расширять сотрудничество с РФ и будет блокировать санкции в отношении "Росатома"

Венгрия хочет вместе с РФ заниматься строительством новых блоков на собственной АЭС "Пакш" и в дальнейшем будет блокировать введение всех возможных санкций ЕС в отношении российской ядерной энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.