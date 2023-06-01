Польша создала график тренировок украинских пилотов на F-16

"Мы составили график этих тренировок. Польша поможет Украине обучить пилотов истребителей F-16", - заявил глава польского правительства.

При этом он не раскрыл, когда планируется начать подготовку украинских пилотов.

F-16 для Украины

Напомним, ряд союзников Украины начал заявлять о планах помочь в подготовке пилотов на F-16 после того, как соответствующую инициативу несколько недель назад поддержал президент США Джо Байден.

Точные сроки начала таких тренировок остаются в секрете. При этом еще на прошлой неделе в СМИ писали о том, что Британия станет первой страной, которая начнет обучение.

Также западные журналисты сообщали, что подготовка украинских пилотов на F-16 может занять около четырех месяцев. К таким выводам, по неподтвержденной информации, пришел Пентагон.