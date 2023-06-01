Польща створила графік тренувань українських пілотів на F-16

"Ми склали графік цих тренувань. Польща допоможе Україні навчити пілотів винищувачів F-16", - заявив голова польського уряду.

При цьому він не розкрив, коли планується розпочати підготовку українських пілотів.

F-16 для України

Нагадаємо, низка союзників України почала заявляти про плани допомогти у підготовці пілотів на F-16 після того, як відповідну ініціативу кілька тижнів тому підтримав президент США Джо Байден.

Точні терміни початку таких тренувань залишаються у секреті. При цьому ще минулого тижня у ЗМІ писали про те, що Британія стане першою країною, яка розпочне навчання.

Також західні журналісти повідомляли, що підготовка українських пілотів на F-16 може тривати близько чотирьох місяців. Таких висновків, за непідтвердженою інформацією, дійшов Пентагон.