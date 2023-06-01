UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща створила графік тренувань українських пілотів на F-16

Ілюстративне фото: Польща створила графік тренувань українських пілотів на F-16 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща вже сформувала графік, за яким навчатимуть українських пілотів управлінню винищувачами F-16.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми склали графік цих тренувань. Польща допоможе Україні навчити пілотів винищувачів F-16", - заявив голова польського уряду.

При цьому він не розкрив, коли планується розпочати підготовку українських пілотів.

F-16 для України

Нагадаємо, низка союзників України почала заявляти про плани допомогти у підготовці пілотів на F-16 після того, як відповідну ініціативу кілька тижнів тому підтримав президент США Джо Байден.

Точні терміни початку таких тренувань залишаються у секреті. При цьому ще минулого тижня у ЗМІ писали про те, що Британія стане першою країною, яка розпочне навчання.

Також західні журналісти повідомляли, що підготовка українських пілотів на F-16 може тривати близько чотирьох місяців. Таких висновків, за непідтвердженою інформацією, дійшов Пентагон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаF-16Допомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України