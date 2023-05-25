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Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в Британии, - Foreign Policy

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Лондон, Четверг 25 мая 2023 07:49
Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в Британии, - Foreign Policy Фото: обучение на F-16 украинские пилоты начнут в Британии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британия станет первой страной, которая запустит программу подготовки украинских пилотов для полетов на американских истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Согласно источникам издания, базовую наземную подготовку пройдут 20 пилотов. Неназванный представитель правительства Британии также отметил, что подготовка будет состоять из нескольких этапов.

"Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более специфической подготовке на F-16", - отметил неназванный британский чиновник. По информации СМИ, Украина направит курсантов, владеющих английским, для того, чтобы ускорить процесс обучения.

Обучение украинских пилотов на F-16

Ранее в мае премьер Британии Риши Сунак заявил, что Британия начнет обучение украинских пилотов уже летом текущего года.

Также на прошлой неделе президент США Джо Байден поддержал обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16. После этого другие союзники заявили о планах помочь реализовать подобную инициативу.

По информации ряда СМИ, программа подготовки украинских пилотов может занять около четырех месяцев. Такую оценку якобы сформировали в ВВС США, когда украинцы приезжали в Соединенные Штаты для занятий на летном тренажере.

Программу обучения украинских пилотов также поддержали Польша, Норвегия, Дания и ряд других европейских стран.

Согласно заявлению спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, главной задачей истребителей F-16 в Украине будет завоевать преимущество в воздухе и покрыть территорию, куда не достают наземные системы ПВО.

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F-16 Великобритания
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