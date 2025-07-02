Украина выходит из Оттавской конвенции: когда начнут производство противопехотных мин

Украина решила выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Украинские производители уже готовятся запустить выпуск.

Об этом заявил, Федор Вениславский, народный депутат Украины, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр Украина .

По его словам, чтобы частные и государственные компании начали производство противопехотных средств поражения, достаточно лишь денонсации Оттавской конвенции.

"Наше государство способно наладить собственный выпуск противопехотных мин и покупать их у государств, которые не ратифицировали конвенцию. Сейчас уже идет подготовка к производству таких средств сдерживания в Украине", - сказал нардеп.

Вениславский отметил, что противопехотные мины будут служить как заградительные сооружения и фактор сдерживания врага. Они будут устанавливаться с картами минных полей, что позволит быстро разминировать территории после завершения боевых действий.