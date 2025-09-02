Польша разрабатывает собственную крылатую ракету Lanca: каковы ее характеристики

Польская компания WB GROUP, производящая беспилотники, представит свою разработку крылатой ракеты Lanca ("Копье") на выставке MSPO 2025.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Милитарный".
Предположительно, новая крылатая ракета приспособлена для контейнерного запуска с земли и с моря.
Она оснащена складными крыльями и стартовым твердотопливным ускорителем. Это необходимо для набора начальной высоты и скорости до запуска основного турбореактивного двигателя.
Фотографии ракеты опубликовал в социальной сети X военный энтузиаст @ArkadiuszMolis1 за день до начала мероприятия.
Ракета имеет характерный вырез в передней части носа, предположительно, для использования головки самонаведения или системы оптической навигации для огибания рельефа местности.
Технические характеристики разработчики пока не оглашают.
Как сообщалось ранее, в августе в Украине впервые официально показали дальнобойную модификацию крылатой ракеты Р-360 "Нептун" - "Длинный Нептун". Она способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Узнать "Длинный Нептун" можно по характерным Х-образным крыльям, которые складываются.
Также было показало испытания украинской крылатой ракеты "Фламинго". В отличие от дронов, которые несут относительно небольшие заряды, "Фламинго" способна наносить значительно более мощные удары. Если ракета сможет пробиваться вглубь России и поражать цели в тылу, она будет представлять смертельную угрозу.