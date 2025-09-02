Польша разрабатывает собственную крылатую ракету Lanca: каковы ее характеристики

Предположительно, новая крылатая ракета приспособлена для контейнерного запуска с земли и с моря.

Она оснащена складными крыльями и стартовым твердотопливным ускорителем. Это необходимо для набора начальной высоты и скорости до запуска основного турбореактивного двигателя.

Фотографии ракеты опубликовал в социальной сети X военный энтузиаст @ArkadiuszMolis1 за день до начала мероприятия.

Ракета имеет характерный вырез в передней части носа, предположительно, для использования головки самонаведения или системы оптической навигации для огибания рельефа местности.

Технические характеристики разработчики пока не оглашают.