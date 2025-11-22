RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Польша начала операцию по защите критической инфраструктуры после ЧП с железной дорогой

Иллюстративное фото: польские военные (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Польше стартовала масштабная операция "Горизонт", направленная на усиление защиты критической инфраструктуры страны. К ней привлекают до 10 тысяч военных с техникой, в том числе с беспилотниками и вертолетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

В рамках операции действуют подразделения армии, территориальной обороны, сил спецопераций, полиция, служба охраны железных дорог и другие структуры. Основное внимание сосредоточено на районах, где риск диверсий считается самым высоким.

Решение о запуске операции было принято после двух недавних диверсий на железной дороге, к которым, по версии следствия, могут быть причастны граждане Украины, сотрудничавшие с российскими спецслужбами.

Между тем, в Варшаве заявили о намерении уже в ближайшие месяцы начать создание собственной системы противодействия беспилотникам - отдельно от инициативы ЕС по "стене дронов".

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что в ноябре Минобороны объявит инвестиции в технологии обнаружения, подавления и нейтрализации враждебных дронов в рамках более широкой программы ПВО.

Суммы инвестиций Томчик не назвал, но подчеркнул, что по меньшей мере половина контрактов должна уйти польским компаниям.

Подробнее об инциденте с железной дорогой

Напомним, в Польше в период с 15 по 17 ноября была повреждена инфраструктура железнодорожной линии №7 на отрезке Варшава Восточная - Дорогуск.

В Польше обнаружили поврежденную железнодорожную колею на ключевом направлении, ведущем к границе с Украиной. На участке железной дороги сработало взрывное устройство, повлекшее повреждение полотна.

Следствие в Польше подозревает в диверсии украинцев, которые якобы находятся в Беларуси. Заказчиками диверсии стали спецслужбы РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаИнфраструктура