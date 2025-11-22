Польша начала операцию по защите критической инфраструктуры после ЧП с железной дорогой

В рамках операции действуют подразделения армии, территориальной обороны, сил спецопераций, полиция, служба охраны железных дорог и другие структуры. Основное внимание сосредоточено на районах, где риск диверсий считается самым высоким.

Решение о запуске операции было принято после двух недавних диверсий на железной дороге, к которым, по версии следствия, могут быть причастны граждане Украины, сотрудничавшие с российскими спецслужбами.

Между тем, в Варшаве заявили о намерении уже в ближайшие месяцы начать создание собственной системы противодействия беспилотникам - отдельно от инициативы ЕС по "стене дронов".

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что в ноябре Минобороны объявит инвестиции в технологии обнаружения, подавления и нейтрализации враждебных дронов в рамках более широкой программы ПВО.

Суммы инвестиций Томчик не назвал, но подчеркнул, что по меньшей мере половина контрактов должна уйти польским компаниям.