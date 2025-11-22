Польща розпочала операцію із захисту критичної інфраструктури після НП із залізницею

У рамках операції діють підрозділи армії, територіальної оборони, сил спецоперацій, поліція, служба охорони залізниць та інші структури. Основна увага зосереджена на районах, де ризик диверсій вважається найвищим.

Рішення про запуск операції було ухвалено після двох нещодавніх диверсій на залізниці, до яких, за версією слідства, можуть бути причетні громадяни України, які співпрацювали з російськими спецслужбами.

Тим часом, у Варшаві заявили про намір уже найближчими місяцями розпочати створення власної системи протидії безпілотникам - окремо від ініціативи ЄС щодо "стіни дронів".

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що в листопаді Міноборони оголосить інвестиції в технології виявлення, придушення і нейтралізації ворожих дронів у рамках ширшої програми ППО.

Суми інвестицій Томчик не назвав, але підкреслив, що щонайменше половина контрактів має піти польським компаніям.