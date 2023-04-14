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В Эстонию на учения прибыло подразделение морпехов США

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Таллин, Пятница 14 апреля 2023 18:59
В Эстонию на учения прибыло подразделение морпехов США Фото: морпехи США прибыли в Эстонию на учения (mil.ee)
Автор: Иван Носальский

В Эстонию на этой неделе приехали более 70 морских пехотинцев США. Они будут участвовать в военных учениях и совместных тренировках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.

Служба морских пехотинцев в Эстонии продлится до середины июля. Планируется, что в течении этого времени американцы будут тренироваться с эстонскими военно-морскими силами в области мониторинга и осведомленности о морской обстановке, действуя в различных прибрежных районах и на островах по всей Эстонии.

"Интеграция наших резервных сил с эстонскими военными повышает нашу осведомленность о морском пространстве и демонстрирует нашу единую силу и приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности", - заявил один из американских командиров Брэндон Клевицки.

При этом, пока американские морпехи будут находиться в Эстонии, там пройдут ежегодные военные учения Springstorm. Солдаты США примут в них участие в составе ВМС Эстонии. Во время учений морпехов разместят на базе ВМС Эстонии в Таллине.

Напомним, ранее стало известно, что с 18 по 21 апреля НАТО будет проводить в Таллинне обучение по киберзащите Locked Shields 2023.

Также мы писали, что американские военные приезжали в Эстонию для тренировок в декабре 2022 года.

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