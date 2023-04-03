ua ru
Пн, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29

Новина українською →
Варшава, Понедельник 03 апреля 2023 10:04
Польша передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29 Фото: Польша передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29 (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Мария Кучерявец

Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29. Однако их количество не озвучивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя польского президента Марчина Пшидача в эфире RMF FM.

"В Украину уже прибыло несколько польских единиц (МиГ-29 - ред)", - заявил Пшидач.

По его информации, процесс передачи первой части самолетов уже завершился.

"Конечно, будут разговоры и о возможной дальнейшей поддержке", - отметил Пшидач.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине четырех самолетов МиГ-29.

При этом Украина уже получила МиГ-29 от Словакии. По данным СМИ, они уже защищают украинское небо над Харьковом.

К слову, как отметили в Варшаве, Польша и Словакия поставками МиГ-29 Украине хотят показать пример другим партнерам, что украинцам нужно отправлять самолеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Варшава Военная помощь Миг-29
NEWS
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
DAILY
Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу