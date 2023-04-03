Польша передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29

Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29. Однако их количество не озвучивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя польского президента Марчина Пшидача в эфире RMF FM.

"В Украину уже прибыло несколько польских единиц (МиГ-29 - ред)", - заявил Пшидач.

По его информации, процесс передачи первой части самолетов уже завершился.

"Конечно, будут разговоры и о возможной дальнейшей поддержке", - отметил Пшидач.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине четырех самолетов МиГ-29.

При этом Украина уже получила МиГ-29 от Словакии. По данным СМИ, они уже защищают украинское небо над Харьковом.

К слову, как отметили в Варшаве, Польша и Словакия поставками МиГ-29 Украине хотят показать пример другим партнерам, что украинцам нужно отправлять самолеты.

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