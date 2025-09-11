Польша разворачивает 40 тысяч военных на границах с Беларусью и Россией

Польша разворачивает около 40 тысяч солдат на границах с Беларусью и Россией на фоне усиления напряженности после атаки российских дронов 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP World .

"Польша готовилась к маневрам "Запад-2025" в течение многих месяцев. Давайте помнить, что это наступательные учения. Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 тысяч польских солдат, а также солдаты НАТО, чтобы адекватно реагировать", - заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

Ожидается, что в периодических совместных российско-белорусских учениях "Запад-2025" примут участие десятки тысяч военнослужащих. Это побудило Польшу принять решение о развертывании около 40 тысяч своих солдат вблизи восточной границы.

Атака дронов на Польшу

Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Большинство - с территории Беларуси. При этом силам ПВО удалось сбить четыре беспилотника.

Обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.

По последней информации, в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы, он не нанес ущерба.

В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Министерство обороны России в ответ на заявления стран НАТО солгало, что дальность дронов, которые атаковали Польшу, якобы "не превышает 700 километров" и заявили, что цели для поражения на территории Польши "не планировались".

Однако, по данным аналитика, россияне оснастили дроны "Гербера" дополнительными топливными баками, что увеличило их дальность полета. Это позволило российским беспилотникам долететь до Польши.

По информации СМИ, Россия могла пытаться атаковать базу НАТО на территории Польши. Часть беспилотников РФ летели в ее направлении.