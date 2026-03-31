ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Польша проведет секретную репетицию начала войны, - Rzeczpospolita

19:48 31.03.2026 Вт
3 мин
Это первая подобная проверка системы обороны после полномасштабного вторжения России в Украину
Екатерина Коваль
Польша проведет секретную репетицию начала войны, - Rzeczpospolita Фото: президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск (x.com/donaldtusk)

В апреле Польша проведет стратегические учения "Край", в рамках которых будут отрабатывать действия государства на случай войны. Упражнение организует министерство обороны, а руководить им будет президент при поддержке правительства и военного командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Что такое учения "Край"

Учения под кодовым названием "Край" (Kraj) должны проверить готовность всей системы обороны Польши к потенциальному военному конфликту. В них примут участие высшие государственные чиновники - премьер-министр, министры, маршалки Сейма и Сената, руководители центральных учреждений, спецслужб и командующие Вооруженных сил.

По данным издания, это важнейшее командно-штабное учение, которое должно проводиться раз в четыре года. Последний раз такие упражнения организовывали в 2019 году - еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Сценарий "Края" предусматривает:

  • стратегическую оборонительную игру, во время которой имитируют принятие политико-стратегических решений, в частности введение военного положения;

  • проверку планов стратегического планирования и механизмов кризисного и военного реагирования;

  • тестирование взаимодействия между гражданской властью и военными;

  • выявление слабых мест в системах управления, коммуникации и процедурах.

Результаты учений должны стать основой для обновления стратегических документов и повышения эффективности работы институтов. Все детали, в частности дата, место и перечень участников, остаются закрытыми.

Политический контекст: президент vs правительство

Учения проходят на фоне обострения отношений между президентом Каролем Навроцким и правительством Дональда Туска. В конце прошлой недели Навроцкий провел встречу с ключевыми польскими генералами, что вызвало критику со стороны министра обороны Владислава Косиняка-Камыша. Сторонники правительства обвинили президента в попытке расширить свои полномочия за счет исполнительной власти.

Глава Бюро национальной безопасности (BBN) Славомир Ценцкевич, который считается идеологом усиления роли президента в системе безопасности, ранее заявлял о необходимости "направить устройство безопасности" и создать механизмы, которые бы сделали невозможным "монополию правительства" в этой сфере. Он же называл учения "Край" подготовкой к "войне, которую нам навязывает правительство".

Несмотря на политические споры, военные подчеркивают важность единства. Как отметил в комментарии Rzeczpospolita генерал Дариуш Луковский, даже при наличии личных недоразумений вопросы безопасности должны решаться исключительно через призму интересов государства.

Напомним, в последние месяцы Польша активно укрепляет свой оборонный потенциал. В воскресенье, 29 марта, страна успешно вывела на орбиту собственного спутника, что должно усилить обороноспособность и безопасность государства.

К тому же, президент Польши Кароль Навроцкийподписал закон, который освобождает от уголовной ответственности польских добровольцев, воюющих на стороне Украины.

Кроме того, Варшава завершает разработку собственного дрона-камикадзе, который станет аналогом иранских "шахедов". На создание этого беспилотника польское правительство направило более 6 млрд долларов из бюджета. Ожидается, что дрон значительно повысит способности армии в условиях современной войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
