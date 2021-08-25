ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Польща почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Новость на русском →
Польща, Середа 25 серпня 2021 21:59
Польща почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю Фото: Польща почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Валерія Поліщук

Польща почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Таким чином, польська влада хоче зменшити кількість нелегальних мігрантів, які потрапляють до Польщі через Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Польщі Маріуша Блащака в Twitter.

"Ми зміцнюємо кордони! Солдати почали будувати паркан на польсько-білоруському кордоні. Паркан стане більш щільним і значно ускладнить спроби незаконного перетину кордону", - написав міністр.

Відзначимо, висота паркану на польсько-білоруському кордоні складе 2,5 метра, а протяжність-150 метрів.

Нагадаємо, раніше в Польщі заявили про посилення охорони на кордоні з Білоруссю.

Крім цього, Польща і Литва у спільній заяві закликали країни ЄС збільшити підтримку Литви на тлі кризи з мігрантами, які прибувають з Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Міграційна криза
NEWS
Встановити походження коронавірусу все складніше: експерти ВООЗ назвали причину
Встановити походження коронавірусу все складніше: експерти ВООЗ назвали причину
DAILY
Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій