Литва і Польща закликали ЄС посилити тиск на Білорусь через мігрантів

Польща і Литва в спільній заяві закликали країни Європейського Союзу збільшити підтримку Литви на тлі кризи з мігрантами, які прибувають з Білорусі. Вони також закликали посилити тиск на режим Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Польщі .

"Ми засуджуємо використання режимом Лукашенка нелегальної міграції в якості зброї, спрямованої на надання політичного тиску на ЄС і його окремі держави-члени. Це ще раз демонструє цинічну природу білоруського режиму і доводить, що для відповіді на цей виклик безпеці необхідна швидка реакція і спільні дії ЄС", - йдеться в повідомленні.

Прем'єри Польщі та Литви відзначають, що на східному кордоні ЄС немає ознак поліпшення, а кількість нелегальних іммігрантів, які перетинають кордон з Білоруссю, продовжує зростати.

"Ми закликаємо Європейську комісію, Європейське агентство прикордонної та берегової охорони (Frontex), Європейське бюро з надання притулку, всі держави-члени ЄС і наших партнерів за межами ЄС надати політичну і реальну підтримку у вирішенні цієї проблеми", - йдеться в повідомленні.

Польща і Литва закликали інститути ЄС використовувати всі наявні в їх розпорядженні кошти для припинення нового маршруту нелегальної міграції якомога швидше після його встановлення.

"Ми закликаємо ЄС та його держави-члени використовувати цей імпульс для зміцнення нашої спільної міграційної політики ЄС та політики надання притулку, а також переосмислити наш підхід до захисту кордонів. Ми твердо переконані, що захист зовнішніх кордонів Шенгенської зони є не тільки обов'язком окремих держав-членів, а й спільною відповідальністю ЄС", - заявили прем'єри двох країн.