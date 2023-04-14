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Польша постепенно будет передавать Украине МиГ-29, пополняя свои ресурсы, - Дуда

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Польши будет передавать Украине самолеты МиГ-29 постепенно, по мере пополнения собственного парка самолетов.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом.

"Сейчас мы отправляем Украине самолеты МиГ-29. Вероятно, мы эти самолеты, то что у нас еще осталось, постепенно будем передавать (Украине - ред.) из наших ресурсов. Однако мы это будем делать по мере того, как эти ресурсы будут пополняться новыми самолетами стандартов НАТО, которые мы покупаем для польской армии", - заявил он.

Дуда добавил, что речь идет о самолетах FA-50, которые Польша закупила у Южной Кореи. Первые истребители, по его словам, поступят в Польшу летом года.

Польский президент сообщил, что США также передадут Польше истребители F-35. Их производство, добавил Дуда, уже началось.

Напомним, что Польша уже передала Украине четыре МиГ-29.

Ранее Варшава просила Берлин разрешить ей поставлять Украине истребители МиГ-29.

13 апреля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин одобрил реэкспортную заявку Польши на передачу пяти самолетов МиГ-29.

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