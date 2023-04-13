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Польша просит у Германии разрешение на передачу Украине МиГ-29, - DPA

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Берлин, Четверг 13 апреля 2023 14:33
Польша просит у Германии разрешение на передачу Украине МиГ-29, - DPA Фото: Польша просит у Германии разрешение на передачу Украине МиГ-29 (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Польша обратилась к правительству Германии с просьбой разрешить поставки в Украину МиГ-29. Речь идет о самолетах из старых запасов ГДР, которые Берлин передал Варшаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкие издания DPA и Der Tagesspiegel.

"Польша обратилась в Федеральное правительство Германии с просьбой о предоставлении разрешения на поставку Украине боевых самолетов советского образца", - передают СМИ.

В частности, издание DPA, со ссылкой на источники в правительственных кругах, сообщило, что соответствующее письмо уже поступило в Берлин.

"Речь идет о реактивных самолетах типа МиГ-29 из старых запасов Немецкой Демократической Республики, которые Германия передала Польше и на передачу которых Берлин должен согласиться", - объяснили журналисты.

Отмечается, что реакции германского правительства пока нет.

Напомним, что Польша уже передала Украине четыре МиГ-29.

При этом польский президент Анджей Дуда анонсировал отправку ВСУ еще четырех истребителей. По его словам, этот процесс идет.

Кроме того, Дуда пообещал, что польская сторона позже сможет отправить Украине еще шесть боевых самолетов.

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