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Польща поступово передаватиме Україні МіГ-29, поповнюючи свої ресурси, - Дуда

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Польщі передаватиме Україні літаки МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку літаків.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом.

"Зараз ми відправляємо Україні літаки МіГ-29. Ймовірно, ми ці літаки, те що в нас ще залишилося, поступово будемо передавати (Україні - ред.) з наших ресурсів. Однак ми це будемо робити в міру того, як ці ресурси будуть поповнюватися новими літаками стандартів НАТО, які ми купуємо для польської армії", - заявив він.

Дуда додав, що йдеться про літаки FA-50, які Польща закупила у Південної Кореї. Перші винищувачі, за його словами, надійдуть до Польщі влітку року.

Польський президент повідомив, що США також передадуть Польщі винищувачі F-35. Їхнє виробництво, додав Дуда, вже почалося.

Нагадаємо, що Польща вже передала Україні чотири МіГ-29.

Раніше Варшава просила Берлін дозволити їй постачати Україні винищувачі МіГ-29.

13 квітня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін схвалив реекспортну заявку Польщі на передачу п'яти літаків МіГ-29.

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