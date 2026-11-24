Польское Управление социального страхования (ZUS) ужесточило проверки получателей помощи 800+. Украинцы могут потерять выплаты из-за выезда из страны, отсутствия работы или ошибки в данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение ZUS.

По программе Rodzina 800+ семьи получают ежемесячно 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет. Доход семьи при этом не учитывается, но иностранцы должны выполнить дополнительные условия.

Для украинцев со статусом PESEL UKR выплаты приостановили 31 января 2026 года. Чтобы и дальше получать деньги, родителям пришлось подать новое заявление и подтвердить, что семья отвечает требованиям.

Среди них - законное пребывание в Польше и профессиональная активность отца, матери или опекуна, если на них не распространяется исключение. Ребенок должен учиться в польской школе или саду в соответствии с возрастом, а в заявлении должны быть правильные персональные данные, в частности номер PESEL.

С 1 июня эти требования распространили и на других иностранцев из стран вне ЕС и ЕАСТ, законно находящихся в Польше.

За что могут остановить выплаты

Выезд из Польши. ZUS проверяет данные о пересечении границы. Если в системе есть выезд ребенка или заявителя, но нет возврата, выплата может быть приостановлена до выяснения обстоятельств. Впрочем, короткая поездка автоматически не означает потери помощи.

Отсутствие работы или страхование. Информацию о социальном страховании проверяют через реестры ZUS и систему KRUS, обслуживающую фермеров. Если сведений о профессиональной активности родителей нет, помощь могут остановить.

Ребенок не ходит в польскую школу или садик. Если ребенка нет в польской образовательной системе, это тоже может стать основанием для приостановки выплат.

Ошибки в документах. Проблемы часто возникают, когда данные в реестрах не совпадают с реальными. Речь идет об имени, фамилии, дате рождения или номере PESEL ребенка или родителей.