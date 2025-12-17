Помощь "800 плюс" в Польше: когда подавать заявление в 2026 году и кто может потерять выплаты

Помощь "800 плюс" в Польше не назначается автоматически - для ее получения нужно подавать заявление на каждый новый расчетный период. В 2026 году прием заявлений стартует 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.net.pl .

Когда подавать заявление

Новый расчетный период продлится с 1 июня 2026 года до 31 мая 2027 года. Чтобы выплаты поступали без перерывов, заявление нужно подать до 31 мая 2026 года.

В ZUS предупреждают, что опоздание с подачей документов может привести к задержке выплат, а в случае подачи после 30 июня 2026 года - к потере выплаты за июнь. В таком случае помощь назначат только с месяца подачи заявления.

Кто имеет право на "800 плюс"

Помощь предоставляется на каждого ребенка до 18 лет, который учится, независимо от дохода семьи.

Для детей граждан Украины действуют дополнительные условия:

ребенок должен посещать учебное заведение в Польше;

данные об обучении должны быть внесены в систему SIO.

Проверка занятости родителей

С февраля 2026 года ZUS ежемесячно будет проверять, работают ли родители, которые подали заявление на "800 плюс". Работа должна быть:

официальной;

с зарплатой не ниже 50% минимальной.

Если родители не работают, выплату помощи могут приостановить.

Как подать заявление

Подать заявку можно исключительно онлайн через:

PUE ZUS;

мобильное приложение mZUS;

портал Emp@tia;

электронный банкинг.

В ZUS советуют не откладывать подачу заявления, чтобы избежать финансовых пауз в выплатах.