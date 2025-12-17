ua en ru
Помощь "800 плюс" в Польше: когда подавать заявление в 2026 году и кто может потерять выплаты

Среда 17 декабря 2025 11:41
UA EN RU
Фото: Украинцы в Польше Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Помощь "800 плюс" в Польше не назначается автоматически - для ее получения нужно подавать заявление на каждый новый расчетный период. В 2026 году прием заявлений стартует 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.net.pl.

Когда подавать заявление

Новый расчетный период продлится с 1 июня 2026 года до 31 мая 2027 года. Чтобы выплаты поступали без перерывов, заявление нужно подать до 31 мая 2026 года.

В ZUS предупреждают, что опоздание с подачей документов может привести к задержке выплат, а в случае подачи после 30 июня 2026 года - к потере выплаты за июнь. В таком случае помощь назначат только с месяца подачи заявления.

Кто имеет право на "800 плюс"

Помощь предоставляется на каждого ребенка до 18 лет, который учится, независимо от дохода семьи.

Для детей граждан Украины действуют дополнительные условия:

  • ребенок должен посещать учебное заведение в Польше;
  • данные об обучении должны быть внесены в систему SIO.

Проверка занятости родителей

С февраля 2026 года ZUS ежемесячно будет проверять, работают ли родители, которые подали заявление на "800 плюс". Работа должна быть:

  • официальной;
  • с зарплатой не ниже 50% минимальной.

Если родители не работают, выплату помощи могут приостановить.

Как подать заявление

Подать заявку можно исключительно онлайн через:

  • PUE ZUS;
  • мобильное приложение mZUS;
  • портал Emp@tia;
  • электронный банкинг.

В ZUS советуют не откладывать подачу заявления, чтобы избежать финансовых пауз в выплатах.

Ранее РБК-Украина писало, что в Польше помощь "800 плюс" не всегда выплачивается в полном размере. Выплату могут поделить пополам между родителями при совместной опеке или не назначить вообще при определенных условиях, в частности если ребенок до 18 лет вступил в брак, находится в учреждении с круглосуточным содержанием или семья получает аналогичную помощь из-за рубежа.

Также мы рассказывали, что с февраля 2026 года Польша ужесточает условия получения помощи "800 плюс" для украинцев. ZUS начнет ежемесячно проверять официальное трудоустройство родителей и посещение детьми польских учебных заведений, а при отсутствии работы выплаты будут приостанавливать.

