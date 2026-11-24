Польське Управління соціального страхування (ZUS) посилило перевірки отримувачів допомоги 800+. Українці можуть втратити виплати через виїзд із країни, відсутність роботи чи помилку в даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ZUS.

За програмою Rodzina 800+ родини отримують щомісяця 800 злотих на кожну дитину до 18 років. Дохід сім'ї при цьому не враховують, але іноземці мають виконати додаткові умови.

Для українців зі статусом PESEL UKR виплати призупинили 31 січня 2026 року. Щоб і далі отримувати гроші, батькам довелося подати нову заяву та підтвердити, що родина відповідає вимогам.

Серед них - законне перебування в Польщі та професійна активність батька, матері чи опікуна, якщо на них не поширюється виняток. Дитина має навчатися в польській школі чи садочку відповідно до віку, а в заяві повинні бути правильні персональні дані, зокрема номер PESEL.

З 1 червня ці вимоги поширили й на інших іноземців з країн поза ЄС та ЄАВТ, які законно перебувають у Польщі.

За що можуть зупинити виплати

Виїзд із Польщі. ZUS перевіряє дані про перетин кордону. Якщо в системі є виїзд дитини чи заявника, але немає повернення, виплату можуть призупинити до з'ясування обставин. Втім, коротка поїздка автоматично не означає втрату допомоги.

Відсутність роботи чи страхування. Інформацію про соціальне страхування перевіряють через реєстри ZUS та систему KRUS, яка обслуговує фермерів. Якщо даних про професійну активність батьків немає, допомогу можуть зупинити.

Дитина не ходить до польської школи чи садочка. Якщо дитини немає в польській освітній системі, це теж може стати підставою для призупинення виплат.

Помилки в документах. Проблеми часто виникають, коли дані в реєстрах не збігаються з реальними. Йдеться про ім'я, прізвище, дату народження або номер PESEL дитини чи батьків.