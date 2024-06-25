Польша усилила границу с Беларусью военной жандармерией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Вооруженных сил Польши.

Какая задача жандармов на границе

Солдаты военной жандармерии будут выполнять задачи по патрулированию, контролю за поведением толпы и обучение сил оперативной группы "Подляшье" в сфере обеспечения безопасности и общественного порядка.

"Жандармы располагают оборудованием и боевыми ресурсами, необходимыми для выполнения возложенных на них задач. Они также обеспечены материально-техническим и медицинским обеспечением", - отмечается на сайте.

Что предшествовало

В Польше у границы с Беларусью сложилась сложная ситуация в результате наплыва нелегальных мигрантов. В частности, недавно произошел случай нападения на польских военных. Один из солдат умер в результате ножевого ранения. После этого Польша провела заседание Совета нацбезопасности.

По словам министра иностранных дел Радослава Сикорского, Варшава рассматривает возможность закрытия всех пунктов пропуска.