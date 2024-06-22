Польша рассматривает вариант полного закрытия своей границы с Беларусью, - МИД страны

На польско-белорусской границе в последнее время растет напряжение из-за мигрантов. Варшава рассматривает возможность закрытия всех пунктов пропуска.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24.

"Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных общин", – рассказал Сикорский.

Он отметил, что сейчас Польша, как и несколько лет назад, страдает нашествием мигрантов. Они пытаются попасть в Европейский Союз с территории Беларуси. Глава МИД Польши считает, что это происходит под контролем белорусских и российских служб.

"Особенно шокирует то, что функционеры белорусского государства инструктируют этих людей, как избивать польских солдат и польских пограничников даже тогда, когда наши ребята в бронежилетах. Это совершенно неприемлемо", - сказал министр.

Сикорский заявил, что окончательное решение о закрытии пунктов пропуска будет принято после анализа его последствий.

Что предшествовало

В Польше у границы с Беларусью сейчас сложная ситуация из-за сильного наплыва нелегальных мигрантов. Как стало известно, недавно мигранты напали на польских военных при попытке незаконного пересечения границы. Один из них скончался в результате ножевого ранения.

На этом фоне власти Польши решили провести заседание Совета нацбезопасности.

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